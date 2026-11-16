Заполярье вместо тепла: китайские туристы массово выбрали Мурманскую область для зимних каникул

Мурманская область стала одним из главных направлений для китайских туристов, желающих встретить национальный Новый год среди северных пейзажей и увидеть полярное сияние. Об этом сообщает ТАСС.

В феврале, в период празднования китайского Нового года, путешественников из КНР все активнее привлекает Кольское Заполярье. Региональные власти рассчитывают, что в 2027 году число гостей из Китая вырастет еще на 10%. Накануне Мурманскую область посетили около 50 тыс. туристов из КНР, а после введения безвизового режима интерес к поездкам заметно увеличился.

Зимой в регионе ждут не только иностранцев. У российских путешественников особенно популярны январские каникулы. Для них и жителей области подготовили праздничную программу, включая большой новогодний фестиваль в центре Мурманска, выступления народных хоров и блюда арктической кухни. Заполярье привлекает и гостей из других стран — среди частых визитеров значатся жители Индии, Турции и Малайзии.

Всего накануне Мурманскую область посетили более 800 тыс. туристов.

Ранее стало известно, что МИД РФ допустил отмену виз с Индонезией до конца 2026 года.