В мессенджере MAX запустили ИИ-ассистента Клик, который выступит в роли персонального помощника в шопинге, он может подбирать продукты по рецепту или под конкретное событие, сравнивать товары и предлагать аналоги, фильтровать ассортимент по бюджету, весу и акциям и не только. Об этом сообщили в пресс-службе компании АШАН Ритейл Россия.