Жителям Подмосковья рассказали об ИИ-ассистенте в шопинге, которого запустили в MAX
ИИ-ассистента в шопинге запустили в мессенджере MAX
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В мессенджере MAX запустили ИИ-ассистента Клик, который выступит в роли персонального помощника в шопинге, он может подбирать продукты по рецепту или под конкретное событие, сравнивать товары и предлагать аналоги, фильтровать ассортимент по бюджету, весу и акциям и не только. Об этом сообщили в пресс-службе компании АШАН Ритейл Россия.
Чат-бот «АШАН онлайн» также позволит провести анализ корзины целиком, его функционал планируют расширять. Жители Подмосковья и других регионов России могут найти его в поиске по запросу «АШАН онлайн».
«Клик берет на себя рутину и помогает принимать взвешенные решения», — прокомментировала директор по продажам формата Гипермаркеты и цифровых продаж АШАН Ритейл Россия Екатерина Алферова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.