Сила брокколи в наноформате: ученые из Дубны разрабатывают революционное средство против рака

Ученые Объединенного института ядерных исследований в Дубне работают над созданием «умных» лекарств нового поколения, сообщает REGIONS . В основе разработки — сульфорафан, природное соединение из брокколи, редиса и других крестоцветных овощей, известное антибактериальными и противоопухолевыми свойствами. Главная задача — защитить молекулу от быстрого разрушения в организме и доставить ее точно к цели.

Природные вещества часто не успевают добраться до пораженных клеток: они разрушаются в организме раньше, чем успевают подействовать. Чтобы решить эту проблему, физики из Дубны предложили «упаковывать» молекулу сульфорафана в микроскопические нанокапсулы. Такая оболочка работает как умный курьер: защищает лекарство от разрушения и доставляет его адресно, не задевая здоровые ткани.

Свои наработки ученые представили на конференции SKIF-2026. С помощью передовых рентгеновских методов они детально изучили, как молекула сульфорафана взаимодействует с липидными мембранами — оболочками нанокапсул. Старший научный сотрудник Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Юлия Горшкова пояснила: понимание структурных изменений в липидных мембранах необходимо, чтобы точно прогнозировать транспорт, накопление и биологическую активность доставляемых молекул. Иными словами, без этого знания невозможно создать надежный «курьер» для лекарства.