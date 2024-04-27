Сильный ветер и гроза ожидаются в Подмосковье в ближайшие часы
Фото: [Медиаархив Подмосковья/Николай Корешков/РИАМО]
В ближайшие два часа в Подмосковье ожидается резкое ухудшение погоды, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине дня в субботу в регионе прогнозируются сильный дождь, гроза и ветер с порывами до пятнадцати метров в секунду.
В ведомстве напомнили, что при ливне нужно по возможности оставаться дома или в укрытии, а при выходе на улицу следует внимательно осматривать участок пути перед собой, ведь дорога может оказаться размытой.
При грозе, напомнили в МЧС, нельзя прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом и высокими металлическими конструкциями.