«Синдром Винни Пуха»: психолог объяснила, как распознать паразита в отношениях

Психолог Елена Перелыгина рассказала « Абзацу » о «синдроме Винни Пуха». По ее словам, распознать его у партнера можно по инфантильности, манипуляциям и финансовому паразитизму. За маской добродушия нередко скрывается эгоистичный человек, использующий окружающих в своих интересах.

Перелыгина отметила, что такие люди часто симулируют беспомощность или проблемы со здоровьем, чтобы жить за счет близких. Она выделила два типа подобных персонажей: пассивные «увальни» и более агрессивные манипуляторы, способные разрушить чужую жизнь ради сиюминутных прихотей. Психолог пояснила, что внешне «Винни Пух» — это ленивый увалень, который стремится использовать окружающих и жить за счет близких, манипулируя своим здоровьем и беспомощностью. Более опасный тип — импульсивный лжец, вовлекающий других в собственный выдуманный мир.

По словам специалиста, в отношениях такое поведение приводит к финансовым потерям и эмоциональному истощению партнера. Насторожиться стоит, если человек занимает крупные суммы, распоряжается чужим имуществом ради сомнительных планов, а затем отказывается отвечать за последствия. Среди подобных моделей поведения — абьюз и брачные аферы. Перелыгина заключила, что такой человек может обещать большое будущее, занимать деньги и втягивать партнера в сомнительные дела, а затем тратить средства на сиюминутные желания. В отношениях это часто оборачивается использованием близкого человека.