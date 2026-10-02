Шеф готовил для 4 президентов, но ушел после споров о меню Макрона: детали из новой книги

Уход шеф-повара Елисейского дворца Гийома Гомеса в 2021 году был связан не только с завершением его многолетней работы, но и с разногласиями вокруг меню президента Франции Эммануэля Макрона. Такую версию приводит журналист Флориан Тардиф в книге «(Почти) идеальная пара», посвященной жизни французского президента и его супруги, передает aif.ru.

Макрон предпочел более легкое меню

По версии Тардифа, со временем Макрон стал уделять больше внимания своему рациону. Президент, как утверждается в книге, начал выбирать небольшие порции и отказался от сыра. При этом привычки, связанные с употреблением алкоголя, по описанию журналиста, существенно не изменились.

Разногласия возникли из-за того, что Гомес продолжал готовить блюда французской кухни с традиционными соусами, тогда как глава государства предпочитал более легкую пищу. По утверждению автора книги, споры вокруг меню со временем привели к уходу шеф-повара.

При этом данная версия отличается от ранее распространенной характеристики его ухода как спокойного расставания.

Гомес работал при 4 президентах

Гийом Гомес начал работу на кухне Елисейского дворца еще во время президентства Жака Ширака. Позднее он отвечал за блюда для Николя Саркози, Франсуа Олланда и Эммануэля Макрона.

Таким образом, его служба в президентской резиденции продолжалась около четверти века. В 2021 году Гомес покинул должность.

Что обычно ест президент Франции

В книге Тардиф также описывает повседневный рацион Макрона. По его данным, утром президент обычно ест фрукты, хлопья и творог и пьет чай с лимоном. Завершающий прием пищи, как утверждается, состоит преимущественно из легких блюд.

Среди таких вариантов автор упоминает крем-суп и омлет с беконом. Часть завтраков, согласно описанию, готовит Брижит Макрон.

Книга «(Почти) идеальная пара» вышла во Франции в 2026 году и содержит рассказы журналиста о жизни президентской семьи.