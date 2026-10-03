Белым и азиатам могли отказывать в учебе в двух вузах Калифорнии

Министерство юстиции США заявило, что при поступлении в два университета Калифорнии абитуриенты могли получать разные шансы в зависимости от расы. Ведомство обвинило Школу права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и медицинскую школу Калифорнийского университета в Сан-Диего в использовании расового фактора при отборе студентов. Информацию передают « Известия ».

По данным американского Минюста, в UCLA Law в 2023–2025 годах белые и азиатские кандидаты могли получать отказ при результатах вступительных испытаний, которые позволяли поступить чернокожим и латиноамериканским абитуриентам. Ведомство также утверждает, что анализ данных о поступлении показал различия в академических показателях принятых студентов из разных расовых групп.

Похожие претензии Минюст предъявил медицинской школе UC San Diego. По версии ведомства, при отборе могли использоваться сведения о расовой принадлежности абитуриентов, а также вопросы о жизненных обстоятельствах, которые фактически позволяли определить их расовую группу. В результате, утверждает Минюст, белые и азиатские кандидаты могли уступать места чернокожим и латиноамериканским абитуриентам с более низкими показателями MCAT и оценками.

Расследования связаны с решением Верховного суда США от 2023 года по делу Students for Fair Admissions v. Harvard. Суд запретил университетам использовать расовую принадлежность как самостоятельный фактор при принятии решений о поступлении. После этого американские власти усилили проверки вузов на соблюдение новых требований.

Сами университеты не согласны с обвинениями. UCLA Law заявляет, что использует комплексный подход к оценке кандидатов и соблюдает федеральные и региональные нормы. Медицинская школа UCLA также ранее отвергала претензии Минюста.

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