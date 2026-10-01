«Сила Сибири» обессилела: угольного гиганта пускают с молотка за ₽1,5 млрд

Кемеровский арбитраж принял к рассмотрению иск ФНС о банкротстве АО «УК «Сила Сибири» из Полысаева. Причина — долг по обязательным платежам в ₽1,5 млрд, просроченный больше трех месяцев. Об этом пишет VSE42.RU .

Компания занимается обогащением угля, и финансы у нее, судя по доступным данным, трещат по швам. В 2025 году выручка упала до ₽5,53 млрд — минус 23,9% к прошлогодним ₽7,27 млрд. Чистый убыток вырос до ₽2,85 млрд, хотя годом ранее был ₽1,68 млрд.

Суд возбудил производство, следующее заседание — 24 ноября.

Отмечается, что на балансе «Силы Сибири» — две шахты, обогатительная фабрика, железнодорожные пути и станция с терминалом.