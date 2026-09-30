В Курганской области объявили беспилотную опасность: что происходит в регионе

В Курганской области ввели режим беспилотной опасности 30 сентября

Общество

В Курганской области ввели режим беспилотной опасности. Дежурные службы и силовые ведомства переведены в режим реагирования, сообщает правительство региона, передает Интерфакс.

Опасность объявили утром

Режим был введен 30 сентября. На момент сообщения власти региона не приводили информации о последствиях или конкретных объектах, которым могла угрожать опасность.

Ранее в этот же день беспилотную опасность объявили в Свердловской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ситуация развивается, информация от региональных властей может обновляться.

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