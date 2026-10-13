Аномальные морозы в России: на Чукотке, в Якутии и Магаданской области температура опустилась до −30 градусов

В отдельных районах Чукотки, Магаданской области и Якутии ночная температура опустилась до минус 20–27 градусов, а местами уже зафиксированы морозы до −30 градусов. Об этом РИА Новости сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По оценке синоптика, именно эти регионы сейчас выделяются наиболее сильным похолоданием. При этом в ближайшие три дня снижение температуры ожидается и в других частях страны.

В частности, в Томске, Красноярске и на севере Иркутской области столбики термометров могут опуститься до минус 6 градусов.

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