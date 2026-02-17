Сюрприз на «Госуслугах»: новая схема взыскания заработала для неплательщиков за дороги

«Автодор» приступил к информированию автомобилистов о старых долгах за проезд по платным дорогам с помощью портала «Госуслуги». Как стало известно, некоторые водители получили уведомления о поездках, совершенных три-четыре года назад, пишет Коммерсантъ .

В пресс-службе компании пояснили, что в ноябре 2025 года на портал были загружены данные обо всех задолженностях, возникших до 1 сентября 2024 года. Там отметили, что цель данной меры — расширить охват аудитории и напомнить пользователям о забытых или неизвестных им долгах. В «Автодоре» подчеркнули, что требование оплатить фактически оказанную услугу не имеет срока давности.

Представители компании уточнили юридический аспект ситуации, обратив внимание, что истечение трехлетнего срока исковой давности не ликвидирует сам долг. Это обстоятельство может служить основанием для отказа в удовлетворении иска в суде, но только при наличии соответствующего ходатайства от ответчика.

Сам факт въезда на платный участок трассы расценивается как согласие с условиями публичной оферты, что накладывает на водителя обязательство по внесению платы. На магистралях с традиционными пунктами оплаты расчет происходит на месте. В зонах работы системы «Свободный поток» счет приходит владельцу транспортного средства, и его необходимо оплатить в пятидневный срок.

Ранее сообщалось, как православные очищаются в Великий пост и чем это похоже на мусульманский Рамадан.