Range Rover Sport Electric разгоняется за 4,3 секунды и берет подъем под 45 градусов

Новый Range Rover Sport Electric получил 2 электродвигателя, суммарную мощность 550 л. с. и крутящий момент 850 Нм, который стал самым высоким показателем за всю историю модели. Электрический внедорожник способен буксировать прицеп массой до 2,5 тонны, преодолевать броды глубиной 900 мм и разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды, пишет ЗР.

Запас хода достигает 609 км

Электромоторы установлены на передней и задней осях. При использовании режима Dynamic Launch Mode автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч за 4,3 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

Электрическая силовая установка питается от аккумулятора емкостью 118,5 кВтч. Фактический запас хода заявлен на уровне 536 км, тогда как по паспорту он может достигать 609 км.

За 10 минут на зарядной станции батарея способна получить запас энергии еще примерно на 220 км. Для повышения эффективности на высокой скорости автомобиль получил аэродинамическую решетку радиатора.

Кузов стал жестче на 61%

Производитель утверждает, что аккумулятор прошел испытания при температурах от −40 до +90 градусов. При этом кузов электрической версии на 61% жестче, чем у гибридного Range Rover Sport.

Центр тяжести автомобиля удалось опустить на 73 мм. В оснащение вошли двухклапанные адаптивные амортизаторы и система контроля крена кузова. Также модель получила полноуправляемое шасси и систему виртуального полного привода.

Еще одной особенностью стал режим Single Pedal Driving. При его использовании автомобиль может удерживаться на месте даже на уклоне без постоянного нажатия на педаль тормоза.

Электрический внедорожник испытали на бездорожье

Range Rover Sport Electric способен преодолевать водные препятствия глубиной до 900 мм. Во время испытаний в мраморных карьерах Италии автомобиль также смог подняться по склону с углом до 45 градусов.

Для пассажиров предусмотрены четырехзонный климат-контроль, цифровая приборная панель диагональю 13,7 дюйма и центральный сенсорный экран на 13,1 дюйма. Передние сиденья получили функции подогрева и вентиляции.

Заявки на новый Range Rover Sport Electric уже принимаются. Минимальная стоимость модели составляет 109 810 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 12,3 млн рублей.