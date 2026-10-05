Банкомат забрал у россиянина 180 тысяч рублей и не зачислил их на карту

E1: банкомат забрал у жителя Екатеринбурга до 180 тысяч рублей

Общество

Житель Екатеринбурга попытался внести на дебетовую карту от 150 до 180 тысяч рублей, однако банкомат принял наличные и прекратил операцию из-за технической неисправности. Деньги на счет так и не поступили, сообщает E1.RU.

Банкомат забрал наличные

Инцидент произошел 1 октября. Мужчина внес в устройство крупную сумму, точный размер которой он не смог назвать. После начала обработки операции банкомат сообщил о неисправности.

При этом наличные аппарат не вернул, а зачисления на банковский счет не произошло. Клиент сразу обратился в кредитную организацию и оформил официальное обращение.

Банк проводит проверку

Представители банка сообщили клиенту, что разберутся в обстоятельствах произошедшего, однако на момент публикации окончательного ответа он не получил.

При возникновении подобных проблем специалисты рекомендуют сохранить чек, записать адрес и номер банкомата, время операции и внесенную сумму. Также важно зарегистрировать обращение в банке, чтобы факт неисправности и требования клиента были официально зафиксированы.

Сколько банк может рассматривать обращение

Споры, связанные с операциями по банковским картам, кредитная организация должна рассматривать в срок, установленный договором с клиентом. При этом такой период не должен превышать 30 дней.

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