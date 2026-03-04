Смертельный номер: какие конфеты убивают здоровье всех без разбора

Диетолог-нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru рассказала, от каких конфет лучше отказаться даже при отсутствии жалоб на здоровье. По словам специалиста, существуют сладости, которые не принесут пользы абсолютно никому, независимо от возраста или физической формы.

Врач пояснила, что наиболее вредными являются продукты, в составе которых присутствуют фруктоза, различные сиропы, гидрогенизированные жиры и избыточное количество искусственных добавок. Кованова подчеркнула, что здесь не имеет значения, есть ли у человека диагностированный диабет или лишний вес — подобные ингредиенты оказывают негативное воздействие на любой организм.

Кроме того, диетолог дала совет по выбору более безопасных лакомств. Она рекомендовала обращать внимание на сладости с максимально простым и «чистым» составом. По словам Ковановой, воздействие такой продукции на человеческий организм является гораздо более понятным и предсказуемым, что позволяет избежать скрытых рисков для здоровья.