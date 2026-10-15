Первый снег в Москве: когда выпадет и ждать ли сугробов?

Первый снег в Москве может выпасть после 20 октября. Об этом РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его прогнозам, 21–23 октября погода в столице резко изменится, а температура опустится до нулевой отметки.

Синоптик отметил, что ожидающийся снег не сформирует покров, но будет порхать в воздухе. Обычно устойчивый снежный покров в Москве устанавливается 3 ноября. Однако в этом году, судя по всему, снег выпадет значительно позже средних многолетних сроков.