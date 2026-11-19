Археологи обнаружили три монументальные гробницы возрастом около 2000 лет в окрестностях древнего Иерихона на Западном берегу реки Иордан. Совместная экспедиция Министерства древностей и туризма Палестины и Римского университета Сапиенца, ведущая раскопки в регионе с 1997 года, нашла внутри усыпальниц деревянные гробы, украшенные известняковые оссуарии (костехранилища) и фрагменты тканей.

Исследователи предполагают, что захоронения принадлежали представителям аристократических семей Иерусалима, которые владели поместьями в плодородных окрестностях Иерихона. В тот период город уступал по значению только столице Иудеи и служил зимней резиденцией для правителей, включая царя Ирода Великого и династию Хасмонеев. Регион процветал благодаря торговле финиками и производству ценного бальзама.

Руководитель миссии Лоренцо Нигро отметил, что находка позволяет «непосредственно соприкоснуться» с эпохой, описанной историком Иосифом Флавием. Хотя точные имена погребенных пока не установлены, артефакты дают уникальную возможность изучить быт и погребальные традиции элиты конца I века до н. э. — начала I века н. э., когда Иудея перешла под прямое управление Рима. Раскопки продолжаются, а расположенный неподалеку археологический комплекс Телль-эс-Султан в 2023 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.