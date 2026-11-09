Леонид Пасечник сообщил об атаке БПЛА на жилой сектор в центре Луганска

Леонид Пасечник сообщил об атаке БПЛА на жилой сектор в центре Луганска

Общество

Украинские беспилотники нанесли удар по центру Луганска в разгар рабочего дня. Как сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале, под атаку попал жилой сектор, где расположены многоквартирные дома, поликлиника, школа, остановка общественного транспорта и торговые объекты. В результате падения и взрывов БПЛА повреждены здания и элементы гражданской инфраструктуры. По предварительным данным властей региона, непосредственно в Луганске жертв и пострадавших среди мирного населения удалось избежать, пишет Life.ru.

Жертвы в районах ЛНР и отражение атак

При этом за последние сутки в других населенных пунктах республики зафиксирована гибель 2 мирных жителей. В Лисичанске дрон атаковал частный жилой дом, под завалами которого спасатели извлекли тело погибшей женщины. В Алчевске аналогичный удар пришелся по легковому автомобилю — водитель скончался от полученных ранений на месте. Разрушения техники, жилья и коммунальных сетей также зафиксированы в Северодонецке, Кировске, Ровеньках, Новоайдарском, Старобельском и Белокуракинском округах. На местах работают оперативные службы, а сотрудники СК РФ фиксируют последствия обстрелов. За сутки расчеты ПВО и мобильные группы сбили над территорией ЛНР около 40 воздушных целей.

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