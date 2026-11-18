Заведующая психоневрологическим диспансерным отделением Красногорской клинической больницы Елена Кунаковская рассказала REGIONS , как распознать синдром хронической усталости и почему с ним нельзя бороться через силу.

Постоянное чувство разбитости, которое не проходит даже после полноценного сна, знакомо многим. Но не всегда это следствие напряженного графика — иногда за слабостью скрывается синдром хронической усталости, он же миалгический энцефаломиелит.

По словам врача, при этом заболевании выраженная усталость сохраняется более шести месяцев, а даже небольшая физическая или умственная нагрузка заметно усиливает симптомы.

Точная причина развития синдрома до сих пор неизвестна. Среди возможных факторов специалисты выделяют перенесенные инфекции, сбои в работе иммунной системы и генетическую предрасположенность.

Специфического лекарства от СХУ пока не существует, поэтому помощь подбирают строго индивидуально. Комплексное лечение может включать несколько направлений. В первую очередь важно научиться планировать активность с учетом самочувствия и чередовать любую нагрузку с отдыхом. Врачи также помогают купировать отдельные симптомы — снять боль или наладить сон. Пациентам рекомендуют сбалансированное питание и режим дня, а при необходимости — психологическую поддержку.

Главный совет специалистов: ни в коем случае нельзя пытаться преодолеть хроническую усталость через силу. Чрезмерные нагрузки при таком состоянии могут серьезно ухудшить самочувствие и навредить здоровью.

Если слабость сохраняется долго и мешает привычной жизни, необходимо обратиться к врачу — это поможет исключить другие причины недомогания и подобрать подходящее лечение.