На юге Елизовского и Усть-Большерецкого муниципальных округов Камчатского края ожидается усиление ветра до ураганных значений — 45 метров в секунду , об этом сообщает ВЗГЛЯД со ссылкой на региональное Главное управление МЧС и данные Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По сведениям ведомства, опубликованным в мессенджере Max, в пятницу, 20 ноября, регион окажется во власти комплекса неблагоприятных метеорологических явлений:

Первая половина ночи: на юге Елизовского и Усть-Большерецкого округов прогнозируется ветер с порывами до 45 метров в секунду в сочетании с сильной метелью.

Утро и день 20 ноября: в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском, на юге Мильковского, а также местами в Елизовском и Усть-Большерецком округах пройдут сильные снегопады. На побережьях ожидается снег с дождем и метель, а в горных районах — налипание мокрого снега.

Усиление ветра в населенных пунктах: скорость воздушных потоков достигнет 17–22 метров в секунду, а в прибрежной зоне порывы будут доходить до 25–30 метров в секунду.

Рекомендации экстренных служб для населения

В связи с резким ухудшением погодной обстановки сотрудники МЧС призывают жителей региона заранее принять необходимые меры предосторожности. Водителям настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, а туристическим группам и охотникам — временно отказаться от выхода на природные маршруты.

Ранее уже сообщалось, что в прошлом месяце камчатские спасательные подразделения переводились в режим повышенной готовности из-за подхода мощного тихоокеанского циклона.