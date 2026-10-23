Соседка не открывала дверь: в российском городе затопило центр помощи детям и инвалидам

В Новом Уренгое больше месяца заливало помещение общественной организации «Милосердие» — вода шла из квартиры сверху. Волонтеры убирали воду, сушили мебель и спасали документы, а когда сантехники наконец попали в квартиру, конфликт соседей перерос в скандал. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По данным управляющей компании, больше месяца коммунальщики пытались попасть в квартиру, чтобы найти причину протечки, — хозяйка не открывала дверь. Приходилось перекрывать воду во всем стояке, но стоило ее включить, как помещение «Милосердия» снова затапливало.

Руководитель организации Людмила Бедненко рассказала, что последние три дня сотрудники находятся на месте круглосуточно: черпают воду, убирают последствия — мебель вздулась, пострадали и отчетные документы.

Когда сантехники все же попали в квартиру, они заменили смесители и восстановили соединение слива. После проверки новых протечек не обнаружили.

«Милосердие» бесплатно помогает детям и людям с инвалидностью, собирает помощь участникам СВО, шьет для них одежду и плетет маскировочные сети. Испорченное водой имущество организации предстоит восстанавливать за свой счет.