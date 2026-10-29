Сотни рыб на берегу: почему иваси выбросилась на побережье Приморья и что говорят ученые

ВНИРО: на побережье Приморья произошел массовый выброс сельди иваси

Общество

На побережье Приморья произошел массовый выброс сельди иваси: сотни рыб оказались на берегу, а местные жители собирают их ведрами. Об этом сообщила пресс-служба ВНИРО.

Необычное явление заметили в районе полуострова Гамова в Хасанском округе, в том числе у Андреевки, Зарубино и Витязя. Сезон подхода иваси к берегам Приморья в целом совпадает с этим временем года: в 2026 году научные исследования скоплений сардины иваси в прибрежных водах региона начались 5 октября, а скопления рыбы обнаружили в Амурском и Уссурийском заливах. Промысел в Приморье стартовал еще в июне.

Массовое приближение иваси к берегам края отмечали и раньше: летом и осенью 2024-го и 2025 года крупные скопления сардины наблюдали в заливе Петра Великого, а в сентябре 2026-го рыба вновь подходила к побережью. Однако сведения о прежних подходах косяков не подтверждают, что столь масштабные выбросы рыбы на сушу происходят регулярно. Причина нынешнего происшествия пока неизвестна.

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