«Вышитая карта Подмосковья»: Шатура в едином полотне традиций

Общество

Фото: [администрация м.о. Шатура]

В Шатуре представили необычный арт‑объект «Вышитая карта Подмосковья». Полотно показали на конференции «Сила традиций: путь к единству» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Над картой с конца марта трудились 70 мастеров из 56 муниципальных округов: каждый подготовил фрагмент с силуэтом своей территории, где через вышивку передали культурный код места — историю, природу, промыслы и традиции.

Фрагмент Шатуры создали специалисты Дома культуры им. А. А. Косякова — Елена Шмакова, Наталья Комарова и Наталья Политова. В работе отразили образы Мещерского края: лесные узоры, символы озер Святого и Муромского, мотивы торфяной промышленности и Шатурской ГРЭС, а также традиционные орнаменты. Все части карты выполнили вручную в единой стилистике — так удалось совместить локальную самобытность и целостность полотна.

По словам директора ДК им. А. А. Косякова Сергея Никонова, он гордится вкладом коллектива в сохранение культурных традиций. Сама карта стала наглядным символом единства: 56 историй сложились в одну общую картину, демонстрируя богатство наследия Подмосковья.

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Шатура

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