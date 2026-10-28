Москва и Подмосковье обошли всех: где больше всего отличников контрольной «Выходи решать!»

Москва и Московская область возглавили список регионов по числу участников всероссийской контрольной «Выходи решать!», получивших отличные оценки. Более 2 тыс. человек из столичного региона набрали не менее 8 баллов из 10 хотя бы по одному предмету. Об этом REGIONS рассказали организаторы.

Всего в контрольной, проходившей с 28 сентября по 5 октября, приняли участие 106 тыс. человек из 86 регионов России. На втором месте по числу отличных результатов оказался Пермский край, на третьем — Саратовская область; в пятерку лидеров также вошли Ростовская и Тверская области, где в каждом регионе более тысячи участников показали высокие результаты.

Контрольная включала задания по математике, физике, информатике, биологии, химии и астрономии. Более 25 тыс. участников получили не менее 8 баллов из 10 по одному из предметов, а самым популярным стала математика. Впервые организаторы открыли отдельный трек для учеников 5–7 классов: в нем участвовали около 22 тыс. школьников — примерно каждый пятый участник. Младшие школьники чаще выбирали математику, затем биологию и физику; отличные оценки получили 26% работ участников 5–7 классов против 23% среди учеников 8–11 классов. У старшеклассников математику решали 26 тыс. человек, физику — 17 тыс.; лучше всего школьники справились с математикой, а самыми сложными предметами оказались химия и астрономия.

Очно контрольную принимали на 1,1 тыс. площадках, куда пришли почти 41 тыс. человек; на 80 площадках дополнительно организовали лекции, практические занятия и мастер-классы. Главная площадка впервые работала за пределами Москвы — в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина, где контрольную написали 3,4 тыс. человек. Организаторы проекта — Московский физико-технический институт, Физтех-Союз и VK Education; проект проводится с 2017 года и помогает школьникам и взрослым проверить знания по естественным наукам.