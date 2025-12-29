«Социальной зрелости нет». Сергей Рыбальченко отверг идею снижения брачного возраста

В России обсуждается возможное изменение законодательства, касающегося минимального возраста для официального создания семьи. В настоящее время законным порогом для вступления в брак является 18-летие, однако в публичном поле звучат предложения о его снижении.

Член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко раскритиковал данную инициативу. В беседе с корреспондентом ТАСС он заявил, что подобная мера не является обоснованной и своевременной. По его мнению, раннее снижение брачного возраста не учитывает ключевой аспект — социально-экономическую зрелость молодых людей, которая, как правило, к этому моменту еще не сформирована.

Рыбальченко также обратил внимание на устойчивую общественную тенденцию: современная молодежь склонна откладывать оформление отношений, создавая семью в более позднем, осознанном возрасте.

«Мое же мнение, что тех процедур, которые на сегодняшний день есть, и того нормативного определения брачного возраста, как 18 лет, достаточно», — заявил Сергей Рыбальченко.

