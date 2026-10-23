Спилил соседское дерево — получил иск: юрист объяснил, как действовать, если ветки мешают

Юрист Поздняков: самовольно спиливать мешающее соседское дерево нельзя

Общество

Директор Департамента защиты прав потребителей «Роскачества» Игорь Поздняков в разговоре с RT заявил, что самовольно спиливать мешающее соседское дерево нельзя. По словам эксперта, это правило действует, даже если ветви нависают над участком или повредили забор.

Если дерево создает препятствие в пользовании участком — например, ветви нависают над ним, повреждают забор или создают угрозу его разрушения, — собственник вправе требовать устранения нарушения. Поздняков отметил, что при повреждениях из-за этой проблемы следует направлять претензию соседу. Если он ее проигнорирует, необходимо обращаться в суд. Таким образом, по словам специалиста, решать конфликт нужно в правовом поле, а не самостоятельно: сначала претензия, затем судебное разбирательство. Эксперт подчеркнул, что даже обоснованное недовольство состоянием чужого дерева не дает права распоряжаться им по своему усмотрению.

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