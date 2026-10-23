Магнитные конструкторы могут представлять серьезную угрозу для здоровья детей, если ребенок проглотит несколько деталей. Магниты способны притянуться друг к другу через стенки кишечника или желудка, повредить ткани и вызвать опасные осложнения. Об этом « Газете.Ru » рассказала врач-педиатр и детский невролог Татьяна Мозолевская.

Врач привела случай из практики клиники. К специалистам обратилась девочка 8,5 лет, которая жаловалась на боль в пояснице. Травматолог оценил симптомы и назначил дополнительное обследование. На рентгеновском снимке обнаружили магнитные шарики от конструктора, попавшие в организм ребенка.

По словам Мозолевской, даже небольшие детали могут обладать сильным магнитным притяжением. Оказавшись внутри желудочно-кишечного тракта, они способны притягиваться друг к другу, при этом между ними могут оказаться ткани внутренних органов. В результате возникает риск серьезных повреждений, которые требуют срочной медицинской помощи.

Если есть подозрение, что ребенок проглотил магнитный шарик или другую магнитную деталь, необходимо немедленно вызвать скорую помощь или обратиться в приемное отделение стационара. Не стоит ждать появления выраженных симптомов.

Особенно важно не откладывать визит к врачу, если после игры с магнитным конструктором у ребенка появились боли в животе, рвота или нарушения стула. Даже если сначала самочувствие кажется удовлетворительным, проглоченные магниты могут представлять серьезную опасность.

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