Эксперты разошлись в прогнозах по ключевой ставке в России

Банк России 23 октября примет очередное решение по ключевой ставке, которая сейчас составляет 14% годовых. Большинство опрошенных экспертов ожидают паузы в снижении, хотя допускается и более мягкий сценарий — до 13,5%. Как изменится политика регулятора и почувствуют ли это на себе рядовые россияне — разбирался «ФедералПресс» .

Пауза как базовый сценарий

Сохранение ставки на уровне 14% остается главным прогнозом аналитиков. Ускорение инфляции, подорожание топлива и рост коммунальных тарифов сужают пространство для смягчения денежно-кредитной политики. Кандидат технических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Эльвира Рамазанова полагает: 23 октября регулятор, скорее всего, возьмет паузу. По ее оценке, инфляция ускорилась до 5–6%, а топливный фактор усиливает аргументы в пользу статус-кво. Повышение ставки эксперт считает маловероятным, хотя отдельные оценки допускают ужесточение на 0,25–0,5 п. п.

По словам Рамазановой, главный сюрприз октября — не сама ставка, а обновленный прогноз. Жесткая риторика или пересмотр траектории вверх будут означать, что дешевые деньги откладываются на более длительный срок. Даже если ЦБ начнет снижать ставку в 2027 году, она может остаться двузначной — быстрого возвращения доступных кредитов ждать не стоит.

Мягкий сценарий: минус 0,5 п. п.

Иного мнения придерживается Никита Лысенок, ведущий преподаватель магистерских программ НИУ ВШЭ. Он прогнозирует снижение с 14 до 13,5%. Эксперт признает, что сентябрьская инфляция оказалась выше ожиданий, но связывает это в том числе с разовыми тарифными факторами. При этом российская экономика заметно охлаждается — это аргумент в пользу осторожного смягчения.

По словам Лысенка, повышение маловероятно: для него нужен резкий скачок инфляционных ожиданий или обвал рубля, а этого пока нет. К концу 2026 года ставка может опуститься до 13%, однако дальнейшее смягчение будет зависеть от валютного рынка. Если после налогового периода рубль ослабнет и доллар к декабрю подорожает до 88–90 ₽, регулятор может приостановить снижение.

Топливо и ЖКХ давят на инфляцию

Ведущий аналитик брокерской компании Наталья Мильчакова также ждет сохранения ставки на уровне 14%. Она обращает внимание на ускорение годовой и месячной инфляции в сентябре и рост недельных показателей в октябре. Среди ключевых факторов давления — индексация тарифов ЖКХ с 1 октября и подорожание топлива, в том числе из-за атак украинских беспилотников на российские НПЗ.

Рост стоимости горючего увеличивает транспортные издержки компаний, что отражается на ценах товаров и услуг. Дорожающие продукты и топливо усиливают инфляционные ожидания населения. По словам Мильчаковой, проинфляционные риски пока преобладают над дезинфляционными, поэтому новое снижение 23 октября крайне маловероятно. Повышение ставки аналитик практически исключает: инфляция не настолько сильна, чтобы требовать ужесточения, особенно на фоне слабого экономического роста и спада в ряде отраслей.

Что это значит для кошелька

Для большинства россиян сохранение ставки на уровне 14% не принесет резких перемен. Вклады останутся привлекательным инструментом сбережений, а рыночная ипотека и потребительские кредиты — дорогими. Рамазанова отмечает, что доходность депозитов на уровне 15–17% может пока сохраняться, но перспективы заметного удешевления заемных средств ограничены.

Мильчакова добавляет: пауза выгодна вкладчикам, поскольку не создает повода для снижения депозитных ставок. А вот потенциальные заемщики, особенно те, кто рассчитывал до конца года оформить рыночную ипотеку, будут явно не в восторге — снижения процентов по ипотеке и другим кредитам ждать не стоит. Даже при снижении ставки до 13,5% условия банковских продуктов изменятся не сразу. Лысенок прогнозирует, что вклады начнут дешеветь в течение нескольких недель, а кредиты — еще медленнее. К концу года доходность депозитов, скорее всего, станет ниже.

Прогноз до конца года

Последнее заседание ЦБ в 2026 году запланировано на 18 декабря, и прогнозы здесь расходятся. Лысенок допускает снижение до 13%, Рамазанова ждет более заметного смягчения не раньше 2027 года при сохранении двузначной ставки. Мильчакова считает наиболее вероятным сохранение 14% до конца года: по ее прогнозу, инфляция по итогам года составит 6,8–7,5%, что позволит обойтись без дополнительного ужесточения. Главное значение октябрьского заседания — не только само решение, но и обновленный прогноз регулятора: именно он покажет, насколько долгим окажется период дорогих кредитов и высокой доходности сбережений.