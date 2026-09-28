Синоптики спрогнозировали облачность и до +18 градусов в Подмосковье 28 сентября
Гидрометцентр: в столичном регионе ожидается до +18 градусов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
В понедельник, 28 сентября, в Москве ожидается переменная облачность, а в отдельных районах Московской области возможен небольшой дождь. Такой прогноз опубликован Гидрометцентром России.
В столице днем воздух прогреется до +15…+17 градусов, ночью температура опустится до +8. В Подмосковье днем ожидается от +13 до +18 градусов, в ночные часы — до +6.
Синоптики прогнозируют северный ветер со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление составит 759–760 мм ртутного столба.
Ранее сообщалось, что тайфун «Суригэ» заставил 740 тыс. японцев покинуть дома.