Синоптики спрогнозировали облачность и до +18 градусов в Подмосковье 28 сентября

Гидрометцентр: в столичном регионе ожидается до +18 градусов

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

В понедельник, 28 сентября, в Москве ожидается переменная облачность, а в отдельных районах Московской области возможен небольшой дождь. Такой прогноз опубликован Гидрометцентром России.

В столице днем воздух прогреется до +15…+17 градусов, ночью температура опустится до +8. В Подмосковье днем ожидается от +13 до +18 градусов, в ночные часы — до +6.

Синоптики прогнозируют северный ветер со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление составит 759–760 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что тайфун «Суригэ» заставил 740 тыс. японцев покинуть дома.

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