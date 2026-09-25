Водителям раскрыли простой способ проверить качество бензина на АЗС

С 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года в России временно разрешена розничная продажа топлива классов К2, К3, К4 и К5. Ранее на АЗС в рознице допускалось только топливо класса К5, поэтому необходимость проверять его обозначение практически не возникала.

Информация о классе топлива должна быть указана в трех местах: на топливораздаточной колонке или рядом с ней, в паспорте качества на информационном стенде либо у оператора АЗС, а также в кассовом чеке.

Экологический класс показывает содержание серы и ароматических углеводородов в топливе. Для бензина К5 допустимое содержание серы составляет не более 10 мг/кг, для К4 — до 50 мг/кг, для К3 — до 150 мг/кг, а для К2 — до 500 мг/кг.

Специалисты отмечают, что длительное использование топлива с повышенным содержанием серы может негативно влиять на ресурс каталитического нейтрализатора и моторного масла, а продукты сгорания ароматических соединений способствуют образованию нагара.