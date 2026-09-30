«Сыр и колбаса бьют по карману». Россияне стали чаще замечать рост цен на продукты
Россияне отметили рост цен на сыр, колбасу, сахар и кофе в сентябре
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Россияне стали чаще обращать внимание на подорожание продуктов питания. Об этом говорится в сентябрьском докладе Банка России, посвященном инфляционным ожиданиям и потребительским настроениям, сообщают «Ведомости».
Наиболее заметным для участников опроса оказалось увеличение стоимости сыра, колбасных изделий, сахара, соли, кофе и чая. Также респонденты чаще отмечали рост цен на мясо и птицу. В целом обеспокоенность стоимостью большинства товаров и услуг, включенных в исследование, усилилась.
При этом россияне стали реже сообщать о повышении цен на некоторые продукты. Речь идет о фруктах, овощах, хлебе и хлебобулочных изделиях.
В Банке России пояснили, что ожидания населения относительно инфляции во многом зависят от стоимости продуктов. Это связано с тем, что продовольственные товары занимают значительную часть потребительских расходов.
Ранее сообщалось о том, что дефицита картофеля не будет, но цены на овощи к зиме вырастут.