Биолог из МГУ предупредил об опасном виде грибов

Кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Никита Комиссаров в беседе с Life.ru предупредил, что грибы, пережившие замораживание и последующее оттаивание, могут представлять опасность для здоровья.

По словам эксперта, иногда такие экземпляры начинают разрушаться и превращаются в слизь, кроме того, в них могут запуститься процессы гниения. Комиссаров посоветовал не употреблять в пищу пережившие холода грибы, даже если внешне они выглядят пригодными.

При этом биолог успокоил грибников: недавние первые заморозки не означают окончание сезона. Вскоре стоит ожидать новую волну плодоношения вешенок, фиолетовых рядовок и осенних опят. Ближе к середине октября в лесах появятся зимние опята, осенние вешенки и зимние лисички. Эти виды приспособлены к прохладной погоде и могут радовать сборщиков до устойчивых морозов.

Комиссаров напомнил, что при сборе важно внимательно осматривать каждый гриб. Если плодовое тело стало водянистым, скользким или источает неприятный запах, брать его не стоит. Лучше отдать предпочтение молодым и крепким экземплярам. Также не следует собирать грибы вблизи дорог и промышленных зон, поскольку они накапливают токсины. Соблюдение этих простых правил позволит безопасно продлить тихую охоту и разнообразить осенний рацион.

Ранее врач объяснила, какие вирусы ведут к опухолям.