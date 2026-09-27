В Молдавии заявили о прекращении Украиной поддержки уровня воды в Днестре

ТАСС: в Молдавии заявили о прекращении Украиной поддержки уровня воды в Днестре

Общество

В Молдавии заявили об изменении режима работы Новоднестровского водохранилища, из-за которого сброс воды в Днестр сократился с 60 до примерно 18 кубометров в секунду. Министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаджер сообщил, что Украина фактически прекратила поддерживать ранее установленный уровень стока реки. Об этом министр написал в своих социальных сетях, пишет ТАСС.

По словам Хаджера, до изменения режима удавалось сохранять относительно стабильный расход воды в Днестре. Это позволяло обеспечивать потребности в водоснабжении и снижать риски для экосистемы реки.

Сейчас, как утверждает глава молдавского ведомства, водохранилище перешло в транзитный режим. Плотина больше не накапливает поступающую воду, а вода из Карпат проходит дальше непосредственно в сторону Молдавии.

На этом фоне специалисты и экологические активисты выражают обеспокоенность состоянием Днестра. В социальных сетях появляются фотографии отдельных участков реки с обнажившимся дном.

На опубликованных снимках также заметна рыба, оставшаяся на мелководье. Экологи считают, что дальнейшее изменение водного режима может создать серьезные риски для живых организмов и биоразнообразия Днестра.

Отдельное внимание уделяется последствиям для водоснабжения. Ранее стабильный расход воды рассматривался как один из факторов, позволяющих поддерживать состояние реки и обеспечивать необходимые объемы водных ресурсов.

В молдавском Минприроды считают ситуацию серьезной и продолжают оценивать последствия изменения режима сброса воды. При этом окончательный масштаб возможного ущерба экосистеме Днестра пока не определен.

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