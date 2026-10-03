«Ледяной шелковый путь» ушел на паузу: перевозки возобновят летом

Китай завершил сезон контейнерных перевозок в Европу по арктическому маршруту, значительная часть которого проходит по Северному морскому пути. В 2026 году по этому направлению выполнили восемь рейсов и перевезли почти 8 тыс. контейнеров, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на данные таможни Нинбо.

По арктическому маршруту перевезли почти 8 тыс. контейнеров

За сезон Китай отправил в Европу через Арктику товаров на 5,33 млрд юаней, или около $79,5 млн. Основу грузов составили системы хранения энергии, аккумуляторные батареи и электромобили.

Маршрут носит сезонный характер и должен возобновить работу летом 2027 года.

В Китае направление называют «ледяным шелковым путем» или «арктическим экспрессом Китай — Европа». Значительная часть трассы проходит по Северному морскому пути вдоль российского арктического побережья.

Доставка занимает около трех недель

Путь из Китая в Европу по арктическому маршруту занимает примерно 18–20 дней. Это почти вдвое меньше времени, необходимого для перевозки по традиционному направлению через Суэцкий канал.

15 августа китайская судоходная компания Sealegend Shipping объявила о запуске первого еженедельного рейса в Европу по Северному морскому пути.

Что представляет собой Северный морской путь

Северный морской путь является основной морской транспортной магистралью российской Арктики. Он проходит вдоль северного побережья России по морям Северного Ледовитого океана.

Протяженность маршрута от пролива Карские Ворота до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. километров.