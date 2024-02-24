Су-34 ВКС России разбомбили командный пункт ВСУ на под Купянском

Российские боевые экипажи бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ нанесли ракетно-бомбовый удар по командному пункту ВСУ на Купянском направлении, проинформировали в Минобороны России.

Отмечается, что работа Су-34 сопровождалась патрулированием истребителя Су-35.

Отмечается, что бомбардировка вражеских позиций производилась фугасными авиационными бомбами с установленными на них универсальными модулями коррекции и планирования.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.