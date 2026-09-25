Собака сбежала из дома и проехала 100 километров к больной хозяйке

Собака из Самарской области проехала 100 км на автобусе к хозяйке

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Коропец]

Собака по кличке Белка сбежала из дома в Самарской области и преодолела 100 километров на автобусе и электричках, чтобы добраться до больной хозяйки. Об этом сообщает Lenta.ru.

Хозяйка Белки попала в больницу Тольятти с панкреатитом. Питомица заскучала, прогрызла ворота и сбежала. Добравшись до автовокзала города Кинель, собака села на автобус номер 126 до Самары. Никто из пассажиров или водителя не выгнал ее. В Самаре Белка вышла на железнодорожном вокзале и пересела на электричку до станции Водинская, а затем на пригородный поезд до Тольятти.

Путешествие прервалось на этом отрезке: проводница заметила собаку и приютила ее. Позже она нашла хозяйку и передала ей питомца. Всего Белка проехала 105 километров.

Ранее стало известно, что пропавшая 10 лет назад кошка вернулась домой в день рождения хозяйки и сразу узнала семью.

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