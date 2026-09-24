Дизайнер назвал главные критерии выбора одежды у зумеров

Дизайнер Никольский: цена и концепция бренда стали ключевыми для зумеров

Общество

Концепция бренда и стоимость товара остаются одними из главных факторов при выборе одежды молодыми покупателями. Об этом «Газете.Ru» рассказал дизайнер бренда 3DS и участник BRICS+ Fashion Summit 2026 Михаил Никольский.

По его словам, культурная идентичность марки не всегда определяет выбор зумеров. Бренды могут строить коммуникацию через культуру и сообщества, однако сложная концепция или высокая цена способны создавать у потенциальных клиентов ощущение недоступности.

Никольский отметил, что статусность одежды постепенно теряет прежнее значение. Молодые люди, по его оценке, чаще используют вещи для выражения собственного состояния, взглядов и индивидуальности. Поэтому брендам важно развивать оригинальную философию и не ограничиваться однотипными коллекциями.

Дизайнер также обратил внимание на растущий интерес к субкультурам. При этом современный человек не обязательно связывает себя только с одним сообществом или эстетикой: он может сочетать элементы разных направлений и самостоятельно формировать свой образ.

В результате одежда для молодежи становится не столько способом следовать модному тренду, сколько инструментом самовыражения.

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