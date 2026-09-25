«Надбавку — уже через год». Что изменится для сотрудников госорганов с 2027 года?

Минтруд: надбавка за выслугу лет будет начисляться после года работы

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Правительство пересмотрело порядок назначения надбавки за выслугу лет для сотрудников федеральных госорганов, не являющихся госслужащими и занятых обеспечивающими или вспомогательными функциями. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минтруде уточнили, что выплата станет доступна уже после первого года работы, тогда как ранее требовалось три года. Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года. Далее надбавка будет начисляться за пять, десять и пятнадцать лет стажа.

Документ вводит единую классификацию должностей, разделенную на пять групп, для федеральных органов, включая центральные аппараты и зарубежные представительства. Из списка уберут устаревшие наименования, среди которых стенографисты, заведующие машинописными бюро, коменданты и экспедиторы. Их сменят главные эксперты, аналитики, советники руководителей, психологи, старшие делопроизводители и техники.

В Минтруде отметили, что обновление перечня не предполагает увольнений. При корректировке штатных расписаний старые должности заменят на новые, а функционал сотрудников останется прежним.

Ранее сообщалось о том, что средняя пенсия федеральных госслужащих составила 39,5 тыс. рублей.

Читайте также

Комнатные томаты к Новому году: как вырастить урожай на подоконнике

Комнатные томаты к Новому году: как вырастить урожай на подоконнике

«30 дней вместо 60». Таиланд сократил срок безвизового пребывания россиян

«30 дней вместо 60». Таиланд сократил срок безвизового пребывания россиян

Юрист объяснил, могут ли уволить сотрудника с долгами и кредитами

Юрист объяснил, могут ли уволить сотрудника с долгами и кредитами

«Три часа на все». По каким предметам будет самый короткий ЕГЭ в 2027 году?

«Три часа на все». По каким предметам будет самый короткий ЕГЭ в 2027 году?

Без боли и подготовки: слух младенцев в Домодедове оценивают за минуты

Без боли и подготовки: слух младенцев в Домодедове оценивают за минуты

Жители Подмосковья начали называть детей именами из турецких сериалов

Жители Подмосковья начали называть детей именами из турецких сериалов

«Там кто-то лежит»: на снимке с поисков Усольцевых разглядели странный силуэт

Донорский марафон «Пульс Подмосковья» стартовал в Московской области

Донорский марафон «Пульс Подмосковья» стартовал в Московской области

Лавровый лист против проволочника и фитофторы: как защитить огород без химии

Лавровый лист против проволочника и фитофторы: как защитить огород без химии

Под Таганрогом пенсионерка насмерть забила мужа лестницей и тростью

Под Таганрогом пенсионерка насмерть забила мужа лестницей и тростью

Осенний уют может сделать только хуже: когда плед и сериалы превращаются в ловушку

Осенний уют может сделать только хуже: когда плед и сериалы превращаются в ловушку

Пользователям МАКС рекомендовали установить пароль для защиты аккаунта

Добавьте mosregtoday.ru в избранное