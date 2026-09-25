«Надбавку — уже через год». Что изменится для сотрудников госорганов с 2027 года?

Правительство пересмотрело порядок назначения надбавки за выслугу лет для сотрудников федеральных госорганов, не являющихся госслужащими и занятых обеспечивающими или вспомогательными функциями. Об этом сообщает РИА Новости .

В Минтруде уточнили, что выплата станет доступна уже после первого года работы, тогда как ранее требовалось три года. Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года. Далее надбавка будет начисляться за пять, десять и пятнадцать лет стажа.

Документ вводит единую классификацию должностей, разделенную на пять групп, для федеральных органов, включая центральные аппараты и зарубежные представительства. Из списка уберут устаревшие наименования, среди которых стенографисты, заведующие машинописными бюро, коменданты и экспедиторы. Их сменят главные эксперты, аналитики, советники руководителей, психологи, старшие делопроизводители и техники.

В Минтруде отметили, что обновление перечня не предполагает увольнений. При корректировке штатных расписаний старые должности заменят на новые, а функционал сотрудников останется прежним.

Ранее сообщалось о том, что средняя пенсия федеральных госслужащих составила 39,5 тыс. рублей.