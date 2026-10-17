Свисток, компас и яркая одежда: спасатели рассказали, как выжить в крымском лесу

Спасатели «ЛизаАлерт» объяснили, почему в горах и лесах Крыма пропадают люди

Общество

В Крыму ежегодно в сезон сбора грибов и ягод спасатели разыскивают людей, заблудившихся в лесах и горах. Даже опытные жители прилесных сел могут потерять ориентацию из-за усталости, перепадов температуры и обострения хронических болезней. Об этом «АиФ-Крым» рассказали инструкторы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым.

По словам инструктора направления «Профилактика» Кристины Шатер, крымский лес очень разный: местами густой, с постоянными перепадами высот. Климат отличается высокой влажностью: если в городе +20 °C, то в лесу может быть всего +9 °C, а ночью еще холоднее. Уставшие люди теряют ориентацию даже в знакомой местности.

Инструктор Анна Огородникова отметила, что большинство туристов идут в лес неподготовленными. Она советует выбирать яркую одежду со светоотражателями, брать сменный комплект, заряженный телефон с пауэрбанком, запас воды (ребенку — 0,5 л, взрослому — 1,5–2 л) и нескоропортящиеся продукты. Свисток поможет отпугнуть животных и привлечь спасателей. Компас пригодится даже без навыков: специалисты направления «Лес на связи» могут удаленно помочь выйти из леса по данным компаса. Номер 112 доступен даже без сим-карты.

Среди рекордов — случай 2024 года: 71-летний житель Симферопольского района пропал на 18 дней и был найден живым. Также спасали 96-летнего грибника. В этом году терялись дети и подростки, но поиски завершались благополучно. Был и курьез: потерявшийся вышел на поисковиков и начал искать самого себя.

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