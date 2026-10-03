Что происходило за кулисами телесеансов Кашпировского: воспоминания очевидца

Владимир Иваницкий вспомнил, как создавались передачи психотерапевта и почему его отец позднее сожалел о том, что помог им выйти на советское телевидение.

Как Кашпировский появился на телевидении

В конце 1980-х годов передачи Анатолия Кашпировского стали одной из заметных примет перестройки. По воспоминаниям Владимира Иваницкого, сына руководителя спортивной редакции Гостелерадио СССР Александра Иваницкого, психотерапевта доверили именно спортивной редакции из-за ее способности быстро организовывать новые телевизионные проекты. Об этом Иваницкий рассказал KP.RU.

На Центральном телевидении начали выходить «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». Записи проходили в концертной студии «Останкино», куда стремились попасть многочисленные зрители.

По словам Владимира Иваницкого, его отец впоследствии критически оценивал свое участие в запуске этих программ и считал их массовой мистификацией. При этом в период перестройки интерес к гипнозу, эзотерике и паранормальным явлениям был широко распространен.

Что происходило во время сеансов

Иваницкий рассказал об одном из сеансов, на котором присутствовала его знакомая. Кашпировский предлагал участникам представить различные состояния и воспроизводить соответствующие физические реакции. В частности, людям предлагалось вообразить сильный холод.

Знакомая журналиста выполняла эти действия, однако позднее объяснила, что не теряла сознание и понимала происходящее. По ее словам, она просто сознательно воспроизводила привычные движения человека, который пытается согреться.

Другой эпизод, по словам Иваницкого, был связан с известным олимпийским чемпионом по борьбе. Спортсмен вышел на сцену и участвовал в демонстрации гипноза. После внушения он откинулся назад и оказался на спине.

Этот случай, как утверждает Иваницкий, вызвал у его отца подозрения в постановочном характере происходящего. Он объяснял это особенностями борцовской подготовки: профессиональный спортсмен обычно рефлекторно старается не падать на спину и группируется при падении.

История с телеведущей

Иваницкий также пересказал историю, которую, по его словам, узнал непосредственно от участницы событий. Речь шла об известной телеведущей, которой Кашпировский якобы помог прервать нежелательную беременность во время одного из сеансов.

Каких-либо независимых подтверждений этой истории в рассказе не приводится, поэтому она остается утверждением собеседника издания.

Сам журналист отмечал, что лично присутствовал на нескольких выступлениях Кашпировского и наблюдал необычные реакции участников. В частности, на одном из сеансов для желающих похудеть некоторые люди еще до начала программы, по его словам, начинали раскачиваться и вращаться.

Почему Кашпировский ушел с телевидения

Позднее выступления психотерапевта превратились в коммерческие гастрольные программы. Кашпировский ездил по стране с командой, выступал в домах культуры и на стадионах. В его окружении, по словам Иваницкого, было много представителей единоборств.

После распада СССР Кашпировский занялся бизнесом и переехал в США, где продолжил проводить сеансы для русскоязычной аудитории.

Александр Иваницкий поддерживал с психотерапевтом связь, однако близкими друзьями они не были. По словам его сына, отец позднее сожалел о том, что оказался причастен к появлению телесеансов Кашпировского на советском телевидении.