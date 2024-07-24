Свыше 200 маскировочных сетей отправили в зону СВО жители Талдома с начала года
Фото: [пресс-служба администрации Талдомского городского округа]
Волонтеры и неравнодушные жители Талдома с начала года отправили в зону СВО свыше двухсот маскировочных сетей, которые защитят российских военных и их технику от вражеских снарядов.
Плетут маскировочные сети в молодежном центре «Выбор», присоединиться к работе могут все желающие, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в акции «День добрых дел».