Таиланд разрешил вскрывать чемоданы туристов без согласия: что изменится с 16 октября?

Таиланд с 16 октября разрешит вскрывать чемоданы туристов без согласия

Общество

С 16 октября в аэропортах Таиланда вступают в силу новые правила досмотра зарегистрированного багажа. Служба спецконтроля сможет вскрывать чемоданы пассажиров без согласия владельцев, если при проверке возникнут подозрения на наличие запрещенных предметов.

Изменения утвердило Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT). Согласно разъяснениям ведомства, поводом для дополнительного досмотра станут сомнительные объекты, обнаруженные на рентгеновских снимках. Массовых проверок новые требования не предусматривают.

О предстоящем изменении порядка досмотра CAAT сообщило 12 августа. Ведомство пояснило, что нововведение призвано привести процедуры досмотра в соответствие международным стандартам и практике обеспечения авиационной безопасности.

Вскрывать чемоданы будут в специально оборудованных помещениях. Процесс предполагает фотофиксацию и документирование обнаруженных предметов, а также сохранение материалов, позволяющих установить, кто проводил проверку и какие действия выполнялись. После завершения досмотра пассажиру сообщат, что его багаж проверили в соответствии с установленными правилами.

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