Власти Тюменской области выделили более ₽6,5 млн на закупку 1430 доз вакцины от туляремии — опасной природно-очаговой инфекции, переносчиками которой выступают грызуны, клещи и комары. Заказчиком контракта выступил региональный департамент здравоохранения (стоимость одной дозы составляет около ₽4588).

По словам врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук Андрея Рудакова, эта закупка является плановой мерой профилактики, а не реакцией на внезапную вспышку. Территория области остается энзоотичной: возбудитель болезни постоянно циркулирует в природе, особенно в пойменно-болотных зонах. До 86% случаев заражения в регионе происходит через укусы насекомых, однако инфекция может проникнуть в организм и при контакте с больными животными, через загрязненную воду или пыль.

Туляремия начинается остро: с высокой температуры, сильной головной боли и воспаления лимфоузлов, которые в тяжелых случаях могут нагнаиваться или поражать легкие. При этом от человека к человеку болезнь не передается. Вакцинация в первую очередь рекомендована жителям эндемичных территорий, а также людям, чья работа или хобби связаны с лесом, сельским хозяйством и охотой. Иммунитет формируется за 20–30 дней и сохраняется не менее пяти лет.