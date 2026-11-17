В Московской области проживает более 460 тысяч граждан с инвалидностью, среди которых почти 37 тысяч детей . О действующих в регионе мерах помощи этой категории жителей изданию REGIONS рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев . По его словам, адресная поддержка таких граждан и их семей остается одним из ключевых приоритетов региональных властей.

В рамках набора социальных услуг жители Подмосковья обеспечиваются бесплатным проездом к месту лечения и путевками на оздоровление. Для этих целей регион закупил свыше 14 тысяч путевок — реабилитацию уже прошли более 9,7 тысячи человек. Отдельный блок программы направлен на юных жителей: для детей-инвалидов приобретено свыше 6,6 тысячи путевок.

Для повышения мобильности граждан предусмотрена компенсация стоимости полиса ОСАГО при наличии автомобиля по медицинским показаниям — этой льготой уже воспользовались более 850 человек. Кроме того, почти 1,8 тысячи жителей получили выплаты на покупку технических средств реабилитации, не включенных в федеральный перечень, а около 3 тысяч человек ежемесячно получают выплаты за осуществление ухода за инвалидами I и II групп.

Помощь семьям с детьми, участникам СВО и цифровые сервисы

Значительный объем поддержки адресован семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья:

Ежемесячные пособия: выплаты детям-инвалидам и ВИЧ-инфицированным детям получают более 4,4 тысячи человек, еще около 2,2 тысячи семей оформляют пособие по уходу за ребенком.

Ежегодные выплаты к школе: компенсацию на покупку одежды и питания на период обучения получают свыше 3,5 тысячи человек.

Отдельное внимание уделяется участникам специальной военной операции, получившим инвалидность из-за военной травмы, а также детям-инвалидам бойцов и погибших военнослужащих. Для них установлена ежегодная денежная выплата в размере ₽24 тыс., которую сегодня получают более тысячи граждан.

Для упрощения оформления всех положенных льгот на региональном портале Госуслуг работает комплексный онлайн-сервис Инвалидность, позволяющий получить меры поддержки в электронном виде без лишних визитов в ведомства.