Пассажир пригрозил захватом рейса Волгоград — Москва

112: пьяный пассажир угрожал захватить самолет рейса Волгоград — Москва

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

Пьяный пассажир рейса Волгоград — Москва заявил о захвате Airbus A320 со 150 людьми на борту. Вылет в Шереметьево задержали на два часа, сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент разыгрался вечером 8 ноября в аэропорту Волгограда. На борту Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот», который готовился к вылету в Шереметьево, один из пассажиров неожиданно объявил, что воздушное судно будет захвачено.

Дебоширом оказался 42-летний уроженец Казахстана. В момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции оперативно задержали нарушителя. Как выяснилось, он уже имел проблемы с законом: ранее мужчину судили за кражу и угрозу убийством.

После инцидента кинологи с собакой обследовали самолет и багаж пассажиров. Взрывчатых веществ и подозрительных предметов в салоне не обнаружили. Рейс в итоге задержали на два часа — но обошлось без более серьезных последствий.

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