Правила ввоза: автомобили старше 30 лет проверят на культурную ценность в РФ

Министерство промышленности и торговли России подготовило проект постановления правительства, ужесточающий правила освобождения транспортных средств старше 30 лет от уплаты утилизационного сбора. Согласно инициативе ведомства, одного лишь достижения автомобилем тридцатилетнего возраста перестанет быть достаточно для получения налоговой льготы: владельцам и импортерам потребуется официально подтвердить, что машина представляет собой культурную ценность в соответствии с действующим законодательством РФ и заключением профильной экспертизы, об этом сообщает агентство РИА Новости .

Сохранение технических критериев и запрет на коммерческое использование

Помимо обязательной экспертизы на культурную значимость, проект постановления сохраняет в силе все действующие технические требования к раритетным транспортным средствам. Автомобиль должен иметь полностью оригинальные двигатель, кузов и раму (если она предусмотрена заводской конструкцией), а также находиться в первозданном состоянии либо быть аутентично восстановленным до него. Еще одним неизменным критерием остается полный запрет на коммерческую эксплуатацию: освобождение от утильсбора не распространяется на технику, предназначенную для платной перевозки пассажиров или грузов.

Последствия для рынка ретротехники и сохранение ставок на 2027 год

В случае утверждения поправок ввоз в страну подержанных машин старше 30 лет, не обладающих подтвержденным статусом культурной ценности, лишится преференций и будет облагаться утилизационным сбором на общих основаниях. В то же время в Минпромторге особо подчеркнули, что данный проект документа не предусматривает дополнительного пересмотра или повышения ранее установленных базовых ставок утилизационного сбора на 2027 год.