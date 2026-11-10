Удобство пассажиров: на остановках в РФ появится Wi-Fi и зарядки для гаджетов

В России начал действовать новый национальный стандарт размещения и обустройства остановок общественного транспорта. Согласно материалам Российского дорожного научно-исследовательского института, документ делит остановки на 3 категории в зависимости от суточного пассажиропотока: базовые (менее 100 человек), улучшенные (от 100 до 500) и расширенные (более 500 пассажиров). Для улучшенных и расширенных павильонов стандартами зафиксировано обязательное наличие беспроводного интернета Wi-Fi, портов для зарядки мобильных устройств, систем экстренной связи и комплексного видеонаблюдения на крупных транспортно-пересадочных узлах, об этом сообщает официальный сайт РосдорНИИ .

Нормативы расстояний и требования к инфраструктуре

Новый ГОСТ регламентирует максимальное удаление павильонов от основных точек притяжения горожан — оно не должно превышать 250 метров. При организации пересадок между различными маршрутами общественного транспорта расстояние между остановками ограничено 120 метрами. Кроме того, норматив строго запрещает монтировать остановки в неосвещенных и потенциально опасных зонах.

Безбарьерная среда и адаптация к климату

В рамках обеспечения доступности для маломобильных граждан в павильонах предусмотрено обязательное свободное пространство размером не менее 0,9 на 1,2 метра для размещения инвалидных и детских колясок, а также тактильная плитка и звуковые системы ориентирования для слабовидящих. С учетом климата регионов стандарт допускает разворот павильона задней стенкой к проезжей части для защиты ожидающих пассажиров от сильного ветра и осадков.