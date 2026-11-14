Загадочный LADA New Model: завод изучит перспективы большого кроссовера к 2027 году

АВТОВАЗ разместил на электронной торговой площадке «Росэлторг.Бизнес» тендер на проведение качественного маркетингового исследования, посвященного перспективам вывода на российский рынок нового среднеразмерного кроссовера сегмента C-SUV. В документации перспективный автомобиль проходит под рабочим названием LADA New Model , тогда как серийное имя для него еще не утверждено. Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит изучить предпочтения российских автомобилистов, протестировать несколько дизайнерских и продуктовых концепций, определить профиль целевой аудитории, а также оценить воспринимаемую ценность машины и приемлемый для покупателей уровень цен. Полный аналитический отчет автопроизводитель ожидает получить в июне 2027 года, после чего будет принято решение о целесообразности запуска серийной программы.

Главный вызов — внутренняя конкуренция с LADA Azimut

Ключевым вопросом будущего исследования является оценка риска рыночной каннибализации внутри собственного модельного ряда LADA — в частности, вероятности перетока клиентов от уже представленного кроссовера LADA Azimut. Модель Azimut, базирующаяся на глубоко модернизированной платформе LADA Vesta, имеет передний привод и следующие габариты: длина составляет 4416 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1607 мм, колесная база — 2675 мм при дорожном просвете 208 мм и объеме багажника 508 литров. В моторную линейку новинки входят атмосферные агрегаты объемом 1,6 л (120 л. с.) в паре с шестиступенчатой «механикой» и 1,8 л (132 л. с.) в сочетании с вариатором.

Разграничение аудиторий двух кроссоверов

Именно с потенциальными покупателями LADA Azimut исследователи должны сопоставить аудиторию перспективного LADA New Model. Перед подрядчиком стоит задача выявить дополнительные группы потребителей и определить, как две модели смогут сосуществовать в дилерской сети, не отбирая спрос друг у друга, об этом сообщает издание АвтоВзгляд.