Загадочный LADA New Model: завод изучит перспективы большого кроссовера к 2027 году
АВТОВАЗ планирует новый кроссовер C-SUV и боится конкуренции с Azimut
АВТОВАЗ разместил на электронной торговой площадке «Росэлторг.Бизнес» тендер на проведение качественного маркетингового исследования, посвященного перспективам вывода на российский рынок нового среднеразмерного кроссовера сегмента C-SUV. В документации перспективный автомобиль проходит под рабочим названием LADA New Model, тогда как серийное имя для него еще не утверждено. Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит изучить предпочтения российских автомобилистов, протестировать несколько дизайнерских и продуктовых концепций, определить профиль целевой аудитории, а также оценить воспринимаемую ценность машины и приемлемый для покупателей уровень цен. Полный аналитический отчет автопроизводитель ожидает получить в июне 2027 года, после чего будет принято решение о целесообразности запуска серийной программы.
Главный вызов — внутренняя конкуренция с LADA Azimut
Ключевым вопросом будущего исследования является оценка риска рыночной каннибализации внутри собственного модельного ряда LADA — в частности, вероятности перетока клиентов от уже представленного кроссовера LADA Azimut. Модель Azimut, базирующаяся на глубоко модернизированной платформе LADA Vesta, имеет передний привод и следующие габариты: длина составляет 4416 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1607 мм, колесная база — 2675 мм при дорожном просвете 208 мм и объеме багажника 508 литров. В моторную линейку новинки входят атмосферные агрегаты объемом 1,6 л (120 л. с.) в паре с шестиступенчатой «механикой» и 1,8 л (132 л. с.) в сочетании с вариатором.
Разграничение аудиторий двух кроссоверов
Именно с потенциальными покупателями LADA Azimut исследователи должны сопоставить аудиторию перспективного LADA New Model. Перед подрядчиком стоит задача выявить дополнительные группы потребителей и определить, как две модели смогут сосуществовать в дилерской сети, не отбирая спрос друг у друга, об этом сообщает издание АвтоВзгляд.