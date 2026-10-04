Рейсы в трех аэропортах Москвы начали принимать по согласованию

Ограничения связаны с временными мерами по использованию воздушного пространства в районе московских аэропортов.

Ограничения в трех аэропортах

Аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово вечером 4 октября продолжают принимать и отправлять воздушные суда по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация в мессенджере MAX.

Ограничения на использование воздушного пространства введены в районе трех авиагаваней. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Возможны изменения в расписании

Пассажирам рекомендовали учитывать возможные корректировки времени вылета и прилета. Актуальную информацию о конкретных рейсах следует проверять на онлайн-табло соответствующего аэропорта.