Тест на ВИЧ для бьюти-мастеров: кого коснется новый запрет в Таджикистане?

В Таджикистане работников салонов красоты обязали сдавать тест на ВИЧ. Новый порядок утвержден постановлением правительства республики, которое расширило перечень профессий с обязательным медосмотром. Те, кто не выполнит требование, не смогут работать в салонах и оказывать услуги по маникюру и педикюру, коррекции бровей, чистке лица и тела, а также татуажу.

Изменения направлены на защиту граждан от возможного заражения вирусом и сдерживание его распространения. По данным Республиканского центра профилактики и борьбы с ВИЧ, на 1 сентября 2025 года в стране официально состояли на учете 13 045 человек с вирусом иммунодефицита человека. Около тысячи из них — дети. Большинство носителей ВИЧ — мужчины.