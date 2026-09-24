Большинство россиян тратят на свидания больше, чем рассчитывали

Ювелирный бренд SOKOLOV провел опрос среди россиян о том, что помогает произвести впечатление в начале отношений. Результаты исследования, с которыми ознакомилась « Газета.Ru », показали, что почти половина респондентов — 47% — хотя бы раз тратили на свидания и подарки больше запланированного.

Сильнее всего понравиться помогает чувство юмора: так считает 55% опрошенных. На втором месте оказались забота и внимание (48%), замыкает тройку внешность (42%). Также ценятся умение слушать и поддерживать (40%) и уверенность в себе (38%). Доход и финансовая стабильность решающим фактором не стали — их отметили лишь 22%.

Бюджет на первый романтический подарок у большинства укладывается в 5 000 рублей. До 1 000 рублей готовы потратить 6%, от 1 000 до 3 000 — 22%, от 3 000 до 5 000 — столько же. При этом 23% уверены, что стоимость не имеет значения, если важен сам жест. Потратить больше запланированного приходилось 47% россиян: 9% делают это регулярно, 38% — один или несколько раз. В долги ради впечатления уходят редко: подарок или свидание в кредит хотя бы раз оплачивали только 21%.

Самым желанным подарком в начале отношений оказалась романтическая поездка (19%). Украшение большинство воспринимает как приятный подарок (26%), романтичный жест (20%) или признак серьезных намерений (21%), и лишь 16% сочли бы это попыткой произвести впечатление деньгами. Главными антирейтингами на свидании стали грубость и неуважение (69%) и неопрятный внешний вид (58%). Отсутствие внимания не понравится 44%, разговоры о бывших испортят впечатление для 42%, листание телефона раздражает 35%.

Когда речь заходит о важном в партнере, на первый план выходят личные качества: общие ценности выбрали 22%, надежность — 20%, высокий доход — всего 3%. При этом 47% без проблем начали бы отношения с человеком, чей доход заметно ниже.

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